Kõige loomavaenulikumaks teoks sel aastal hindas rahvas Talleggi säutsuvad prügikastid.

Harjumaal Loo alevikus asuva Talleggi haudejaama kõrval seisvates prügikastides säutsusid augustis munakoorte ja surnud lindude vahel ka elusad tibud. Veterinaar- ja toiduamet (VTA) alustas väärteomenetlust ning viis haudejaamas läbi kohapealse kontrolli, kus tuvastas, et 20. augustil oli rikkis seade, millega tavapäraselt koorunud elujõuetuid tibusid võimalikult humaansel viisil hukatakse.

Politsei alustas kriminaalmenetlust. Loomakaitseseaduse kohaselt on kuni ühepäevaste tibude hukkamine lubatud ning selleks võib kasutada ainult spetsiaalset töökorras seadet. Elusloomade prügina käitlemine näitab üles erilist hoolimatust ja põlgust elusolendite suhtes.

Kokku said loomasõbraliku ja loomavaenuliku teo kandidaadid 4192 häält. Sel aastal oli kõige loomavaenulikuma teo tiitli saajate vahel tihe rebimine. Riigikogu, mis lükkas tagasi karusloomafarmide sulgemise ettepaneku, kogus vaid 8 häält vähem kui Tallegg ja jäi napilt teisele kohale.

2016. aasta tulemused

Eelmisel aastal valiti kõige loomavaenulikumaks teoks samal teemal ettepanek – maaelu- ja keskonnaministeeriumi otsus karusloomafarmide tegevust Eestis mitte keelustada.

Kõige loomasõbralikumaks teoks aastal 2016 valiti aga Marko Männiste poolt abitu kassipoja päästmine Tallinnas Jõe tänaval paduvihma tõttu tekkinud veeuputusest.

„Korraldame loomasõbraliku ja loomavaenuliku teo hääletust igal aastal ja seda juba viimased 17 aastat. See on hea võimalus tõsta inimeste teadlikust Eesti loomakaitsega seotud teemadel ning panna inimesi märkama, millised on olnud aasta silmapaistvamad või hingeminevamad lood seoses loomadega. Läbi loomasõbralike tegude tutvustamise saame tunnustada häid inimesi ja näidata eeskujusid. Selle aasta loomasõbraliku teo hääletuse tulemus näiteb, et seekord on inimestele korda läinud tegu, mis on kõige enam mõjutanud suuremat pilti,” kommenteerib ELS juhatuse liige Geit Karurahu.

“Halbadele tegudele tähelepanu pööramine aitab ennetada loomade väärkohtlemist ja paneb inimesi hädas loomi loodetavasti rohkem märkama. Julgustame inimesi loomi hoidma ja kaitsma ning väärkohtlemisest meile teada andma,“ lisab Karurahu.