Kas Talinna linnavõimu juurest kõrvale jäänud sotside asemel võib EKREst saada valitseva erakonna puudel?

Martin Helme, EKRE aseesimees: Keskerakond on küll käinud maad kuulamas, et saada mitteametlikku toetust, aga me oleme üheselt ära öelnud. Kui me koalitsioonis ei osale, siis ei saa me võtta linnajuhtimise eest vastutust. Oleme opositsioonis ja Keskerakond peab ise üksi võimu välja kandma.