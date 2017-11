Tartus pidutsenud ja limusiiniga ringi sõitnud purjus noored läksid ööl vastu laupäeva sedavõrd tülli, et üks naistest nõudis poolel teel Tartust Põltsamaale, et ta viivitamatut autost välja lastaks. Neiu jäetigi Laeva tanklasse, kuid kuna tankla oli suletud ja telefoni aku tühi, ei jäänud tal muud üle, kui jala Tartusse kõndima hakata. Samal ööl leiti Tartus surnuks külmunud arstitudeng.

Pärast pidu läks Annika seltskond limusiiniga sõitma ning Silva kirjutas talle Facebooki sõnumi, et nad ka tema peale korjaks. Silva limusiini sisenedes istus seal viieliikmeline seltskond, kellest ta ei tundnud vaid ühte neidu. Limusiinijuht andis gaasi ja suund võeti Põltsamaale, et kaks inimest koju viia.

„Ma sain juba autosse istudes aru, et enne minu saabumist oli seal minust juttu olnud,“ märgib Silva.

Annika kirjeldab aga, et sõit kulges alguses lõbusalt, tehti nalja ning räägiti juttu. Ühel hetkel läinud aga Silva ning tema kõrval istunud noormehe vahel sõneluseks. Silva sõnul hakkas noormees teda mõnitama ja alandama, nimetades teda hooraks. Silva ei suutnud enesekontrolli säilitada ja hakkas paaniliselt nutma. Noormees ise ütleb, et ei mäleta, mida ta täpselt ütles: „Läks korra mingisuguseks sõneluseks jah. Ma isegi ei tea, mille pärast ja kumb meist alustas.“

Nõudis limusiini peatamist

Annika räägib, et Silva hakkas lausa hüsteeritsema ja nõudis, et auto otsekohe kinni peetaks. „Läksin tema juurde istuma, panin talle käe õlale ja püüdsin olukorda maha rahustada. Kahjuks aga sain ise vihalaviini osaliseks. Proovisin nii hea kui halvaga, aga ta ei rahunenud maha, vaid jätkas närvitsemist ning nõudis korduvalt, et me ta otsekohe maha paneks. Lubas isegi politseisse helistada ja öelda, et teda hoitakse kinni,“ kirjeldab Annika. Ta ütleb, et limusiinis istunud seltskond polnud nõus Silvat vaatamata tema tungivale soovile keset pimedat maanteed autost välja laskma, kuid naisele lubati teha peatus järgmises tanklas.

Silva tegi autost kõne, et talle keegi Laeva tanklasse järele tuleks. Annika sõnul kuulis ta seda ja arvas, et sellega on kõik korras. Silva ütleb, et telefoni aku sai tühjaks enne kui kutsutu vastata jõudis.

Kui limusiin inimtühjas Laeva tankla parklas peatus, oli Silva sõnul talle öeldud: „Uks on seal! Nägemist.“ Annika aga ütleb, et nad sõitsid minema, sest Silva polnud nõus enam autos olema ja ootama.

Alustas koduteed jalgsi

„Nii ma jäingi sinna maha. Tankla oli suletud, aku oli tühi,“ kirjeldab Silva, et enam hullemaks ei oleks saanud see õhtu minna. „Olin üleni mustas ja helkurit mul polnud. Peale selle olin ka veel alkoholijoobes,“ meenutab ta, kuidas hakkas mööda maantee äärt Tartu suunas kõndima. „Mul tekkis tunne, et seal maanteel lõppevadki minu elupäevad. Autod lihtsalt kihutasid minust mööda.“

Viimaks peatus siiski neiu kõrval üks väikebuss, kus olnud inimesed Silva maha rahustasid ja Tartusse viisid. „Olen nii õnnelik, et elusana koju jõudsin.“

„Jah, võib-olla tõesti peaks olema selle loo õpetus, et inimesed, ärge tülitsege, ja laske endale kas või politsei kutsuda,“ tunnistab Annika tagant järele ehkki tõdemust, et limusiiniseltskond midagi valesti oleks teinud, ei tule.

Politsei: naise elu pandi otseselt ohtu

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk taunib limusiinis sõitnud seltskonna käitumist.

„Nad panid otseselt üksinda jäetud naise elu ohtu. Seltskond võis küll purjus olla, aga kõik pidid aru saama, milline on ilm ja milline on naise riietus.“ Kagu politseijaoskonna juht Helmer Hallik sekundeerib. „Selle limusiinijuhtumi puhul pandi toime ikkagi väga ränk tegu. Limusiinijuht oli ju kaine! Vähemalt tema oleks pidanud aru saama, et Tallinna ja Tartu vahele niisuguses seisus inimest ei jäeta. Ta oleks pidanud seltskonnale ütlema: „Stopp! Siit me enne edasi ei sõida, kui tütarlaps on kindlates kätes.““

Limusiinis viibinud Annika jutust jääb aga kõlama, et limusiinijuht oli ennekõike klienditeenindaja, kellel oma arvamust olla ei tohi. „Kaine autojuht on autojuht ning teeb seda, mida autos olevad inimesed ütlevad. Kui klient nõuab autost välja, ei ole autojuhil vähimatki õigust teda keelata või veel vähem kinni hoida.“

Ottomar Virk selgitab, kuidas oleks pidanud noorte seltskond sellise juhtumi puhul käituma: „Kui nad läksidki tülli, siis sellele vaatamata oleks nad pidanud naisterahva maha panema sellisesse tanklasse, mis on avatud ning kus liigub inimesi. Jah, seis võis minna autos nii hulluks, et ei saanud enam edasi sõita ning pidi naisterahva välja laskma, aga sellisel juhul oleksid noored pidanud ühenduma selle naise lähedaste ja tuttavatega ning küsima, kas nad saavad talle järgi tulla. Või kui naine ise kellegagi ühendust sai, siis nad oleksid pidanud selle transpordi koos temaga ära ootama, veendumaks, et ta ei jää üksinda. Kui aga seltskond kedagi tema lähedastest ei oleks kätte saanud, siis oleks pidanud juhtunust informeerima politseid, sest tegemist oli reaalselt ohus oleva inimesega,“ selgitab Virk.

Ta paneb südamele, et ükski tüli ei ole nii suur, et hommikul uudistest lugeda, et inimene, kellega eelmine öö raksu mindi, leiti hukkununa. „Purjus inimese üksi jätmine sellistes oludes on kõige halvem asi, mida üldse teha saab!“ Virk rõhutab, et traagiliseks tagajärjeks ei pea temperatuur väljas olema ekstreemselt madal. „Kui panna kokku komponendid nagu õhukesed riided, jahe ilm ning joove, siis nendest on rohkem kui küll.“