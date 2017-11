Põhiline, millest eestlased viimased ajal räägivad, on kehv ilm. Vaatad hommikul aknast välja ja lumi on maas. Mis sest, et see lumi päeva peale ära sulab.

Palju hullem on ilm Lapimaal, kus juba kolmandat ööd järjest mõõdeti hooaja madalaim temperatuur. Kui 30.oktoobril oli madalaimaks temperatuuriks -18 ja 31.oktoobri ööl -22,3 kraadi siis tänasel ööl mõõdeti madalaimaks temperatuuriks -24,7. Siiski lubavad meteroloogid, et nii külma ööd Lapimaal lähiahjal oodata ei ole.

Eestis on homme-ülehomme oodata öösel külma 5 kuni 6 kraadi ja nädalavahetuse öödel koguni plusskraade.