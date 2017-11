Pakistani-Eesti Assotsiatsiooni (PEA) esimees Yar Mohammad Mughal ütles kohtumisel Enn Eesmaaga, et enamus Eestis elavatest pakistanlastest on kõrgelt kvalifitseeritud inimesed, kelle hulgas on näiteks nii insenere kui ka tarkvaraeksperte, kirjutas Pakistani väljaanne Geo TV.

Pakistanlaste arv Eestis on 200 ja valdav enamus neist on kõrgharidusega, teatab leht. 30% kogukonnast on kõrgelt kvalifitseeritud insenerid ja tarkvarainsenerid, kes pärast hariduse omandamist siin endale ka töö on leidnud, kirjutab väljaanne. 20% Eestis elavatest pakistanlastest on kas ettevõtjad või juhutööde tegijad. Ülejäänud aga enamasti doktori-, magistri- ja bakalaureusekraadi omandavad üliõpilased.

Kohtumisest Tartu ülikooli Narva Kolledži infotehnoloogia lektori Yar Muhammadiga andis oma Facebooki kontol teada ka Enn Eesmaa. „Vestlesime lektoriga Pakistani ja Eesti IT arengust ning sellest kuidas Eesti saaks Pakistanile selles valdkonnas täiendavat abi osutada. Põgusalt tuli jutuks ka pakistanlaste raskused Eestisse õppima või elama asumisel, mille parandamise nimel Pakistani-Eesti Assotsiatsiooni(PEA) presidendina doktor tegutseb,“ kirjutas Eesmaa.