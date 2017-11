Maiani muusikukarjäärile andis tuule tiibadesse Eesti Laul 2017, kui siis vaid 16-aastane teismeline kirjutas Whogaux ja Karl-Kristjaniga loo “Have You Now”, mis jõudis finaalis 4. kohale. Praeguseks on lugu juba Spotifys kuulatud üle 300 000.

Video režissööriks on Martin Raid, kelle portfooliosse kuuluvad mitmed muusikavideod nii Eesti kui ka välismaa artistidele.

”See muusikavideo on minu jaoks väga eriline - kõik inimesed seal videos on mu enda sõbrad ja kallid inimesed, mis teeb selle video mulle eriti kalliks ja armsaks,” ütleb Maian oma värske muusikavideo kohta.

Sel suvel, 18. augustil, avaldas noor talent oma soolo debüütsingli “Say It First”, mille produtsentideks on Soome duo Motions ja tuntud hitimeister Tiina Vainikainen. Singlit on juba kuulatud pea 120 000 korda.