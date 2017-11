Ikka veel ei ole teateid 29. oktoobri öösel Pärnus kadunud Johannesest.

Politsei on saanud vihje, et 29. oktoobri öösel kella 4.26 sõitis nooremapoolne mees Pärnu kesklinnast elektritaksoga Mai 51 maja ette. Välistamaks võimalust, et tegemist võis olla Johannesega, palub politsei taksoga sõitnud mehel ühendust võtta Pärnu linna piirkonnavanem Karin Uiboga telefonil 53312038. Anonüümsus on garanteeritud.

Politsei teatel laekus esmane info Johannese kadumise kohta alles 30. oktoobri õhtul. Politseinikud ja lähedased on kontrollinud mehe elukohta Sauga vallas ja haiglaid. Samuti ei ole Johannest teadaolevate sõprade-tuttavate juures.