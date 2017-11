Käesoleva aasta kevadel alguse saanud TOKU kingabränd toob novembri keskel müügile lambavillasest vildist toasussid. Kolm uut sussimudelit valmivad Võrumaal OmaKinga vabrikus koostöös Eesti disaineri Piibe Tompiga.



TOKU vildist disainsussidel on sarnaselt TOKU tänavakingadele pearõhk mugavusel ja kvaliteedil. Piibe Tompi sõnul on sussid inspireeritud kandja vajadustest ja põhjamaisest stiilist. “TOKU susside eripäraks on jalatalda toetavad sisetallad, mida üldjuhul toasussidel ei ole. Tänu kannakõrgendusele ja võlvtoele on jalg mõnusalt ja kindlalt toetatud,” kirjeldab Piibe Tomp loodud susse, mis on mõeldud nii naistele kui meestele.

TOKU sussid (Laura Nestor)

Materjaliks on sussikollektsioonile valitud naturaalne lambavilla vilt, mis hoiab jala soojana, samas laseb hingata ja väldib higistamist. Lambavilla eeliseks on veel selle mustust hülgav võime, mistõttu see määrdub kõvasti vähem kui sünteetiline materjal. Susside talla all on libeduse vastu kumm, mis kestab kaua ja on kerge puhastada.



Käsitööna valmivate TOKU susside valikus on kolm mudelit kahes värvitoonis. Mudelid on saanud nimed TOKU-le omaselt suurlinnade järgi: Brussels, Budapest ja Bern. Brussels on tagant lahtine mudel, mida saab kiirelt jalga torgata. Budapest on vana hea klassikaline, igalt poolt kinnine soe suss. Bern sai loodud inimeste huvist lahtise ninaga susside vastu.



TOKU sussid (Laura Nestor)

TOKU sussid tulevad novembri keskpaigast müügile e-poodi, Tallinna ja Tartu Kaubamajja, Stockmanni ning disainipoodidesse üle Eesti. Sussipaari keskmine hind on 39 eurot.



TOKU on 2017. aasta kevadel turule jõudnud Eesti kingabränd, mis pakub mugavaid ja kvaliteetseid jalanõusid disainiteadlikule inimesele. Kõik mudelid valmivad Võrumaal OmaKinga vabrikus, mis tegutseb 1993. aastast, kuid jätkab jalatsivalmistamise peretraditsioone juba aastast 1927. Eesti jalatsivabrikus valmistatakse lisaks toasussidele sandaale, pastlaid, laste- ja võimlemissusse ning nahast sisetaldu.