See aasta tulevad jõulud pisut teisiti. Eesti Laulul tuntust kogunud lauljatar Ariadne ja YouTuber Martti Hallik viivad jõulutunde koos lemmikute jõululauludega erinevatesse Eesti paikadesse.

Ariadne on esimesest tuurist väga elevil: “Loome mõnusa õhkkonnaga oma kontsertidega jagades peale oma lemmik jõululaulude ka naljakaid lugusid enda lapsepõlvest.”

Martti sõnul teavad pikemaajalised vaatajad teda eelnevatest aastatest isegi, kui Grinchi, kuid tunneb, et see aasta tulevad jõulud teisiti. "Kui varasemalt pole ma suur jõulude fänn olnud siis seekord pakub mulle suuremat rõõmu just meie jõulutuur, sest kontserdid on õdusas keskkonnas ja intiimsemad, mis annavad võimaluse suhelda ja sedaviisi jagada jõulutunnet.”

Rohkem infot siin.