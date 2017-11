Kultuuriminister Indrek Saar kohtus täna, 1. novembri hommikul Tbilisis Gruusia kultuuri- ja mälestiste kaitse ministri Mihheil Giorgadzega. Üheskoos arutati kahe riigi kultuurikoostööd eelkõige filmide, digiteerimise ja kultuuripärandi vallas.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on rõõmustav tõdeda, et Eesti ja Gruusia head kultuurisuhted muutuvad üha mitmekesisemaks. „Nagu ka Eesti, tähistab Gruusia 2018. aastal omariikluse 100. sünniaastat, lisaks on eelolev aasta euroliidus kuulutatud Euroopa kultuuripärandi aastaks, mis annab suurepärase võimaluse seniseid tihedaid suhteid Gruusiaga veelgi tugevdada,“ ütles Saar.

Minister selgitas, et Eesti-Gruusia viimaste aastate edukas koostöö filmivallas on pälvinud laiemat rahvusvahelist tähelepanu ja kõrget tunnustust, hea on koostöö ka filmipärandi digiteerimise ja restaureerimise vallas – nii on Eesti eksperdid digiteerinud Gruusia ühe olulisema klassikalise filmi, Tengiz Abuladze „Soovide puu“.