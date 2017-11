Järgmisel aastal tõuseb maksuvaba tulu määr ühes kuus 500 euroni, mis jätab paljudele inimestele kuni 64 eurot kuus rohkem kätte. MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi ütles, et eelmise aasta andmetele tuginedes saab prognoosida, et ligi 500 000 inimese jaoks, kelle aastasissetulek jäi alla 14 400 euro, ei muutu 2018. aastal midagi.

Neid (aastatulu 14 400 kuni 25 200), kes peaksid mõtlema, kuidas oma maksuvaba tulu lasta arvestada, on umbes 132 000, edastab ERRi uudisportaal.

Liivamägi tunnistas, et viimased 17 aastat on inimesi harjutatud, et nad oma peaga midagi mõtlema ei pea, sest tööandja teeb kõik ära. Ta tõdes, et uus süsteem võib tunduda keeruline.