800 000 turvariskiga ID-kaardi omanikust ei ole 18 000 inimesel võimalik sertifikaate kauguuendada, vaid nad peavad minema oma ID-kaarti uuendama politsei- ja piirivalveameti teenindustesse.

"ID-kaardi kauguuenduse testperioodi käigus selgus, et 18 000 turvariskiga ID-kaarti ei saa tehnilistel põhjustel kauguuendada. Tehniline tõrge puudutab kaarte perioodist, kui ID-kaardi kauguuenduslahendusi veel ei olnud," ütles PPA kommunikatsioonijuht Kirsti Ruul ERR uudistele.

"Teenindustes kasutatakse teistsugust tehnilist lahendust, nii et teenindustes peaks uuendamine tehniliste tõrgeteta toimuma. Erinevus on kasvõi selles, et kui inimene ise kauguuendab, kuvatakse talle PIN-koodid, teenindajale mitte," selgitas Ruul.