28-aastane Nicola tunneb oma poja Archeri üle suurt rõõmu, kuid tragöödia on selles, et seda õnne ei jagu ema haiguse tõttu pikaks ajaks.

Kahe lapse isa Graeme on lubanud, et adopteerib oma õe 8nädalase beebi, kui imiku ema peaks surema, vahendab Mirror.

„Kui ma Archerile silma vaatasin, siis tundsin, et ta on täiuslik. Ta on kõik, mida ma iial tahtnud olen,“ kirjeldab ajuvähiga võitlust pidav Nicola.

Archeri sünd oli niigi ime, sest naisel oli kireöö endise armastatuga, kuid tohtrid olid talle juba teatanud, et ajuvähi ravi tõttu oli ta juba viljatu.

Beebi isa ei taha lapsega mingit tegemist teha, mistõttu Graeme koos abikaasa Christinaga pakkusid, et on valmis ise maimukese eest hoolitsema.

Nicola plaanib nautida igat hetke, mis talle ta pojaga kingitud on. Ta on rõõmus, et ta teab, kes ta lapse eest tulevikus hoolitseb. Ta on tänulik vennale ja ta perele.

Kuna Nicola teab, et ta ei näe oma poega kasvamas, siis valmistab ta jätma endast pojale mälestusi sünnipäevadeks, lõpetamisteks, jõuludeks.

Samuti on ta teinud pojale videosid, et laps saaks tulevikus teada, kes ta ema oli.

Nicolal on varasemast veel kaks last, kes jäävad elama oma isaga.