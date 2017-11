Disney Channel laseb esmakordselt oma ajaloo jooksul eetrisse noortesarja, mille keskne tegelane on gei.

„Andi Macki“ teisel hooajal armuvad 13aastane (naissoost) nimitegelane Andi ja tema sõber Cyrus ühte ja samasse poissi Jonah'sse, kirjutab Sky News. Cyrus on ühtlasi sunnitud oma sõbratarile Buffyle tunnistama, et ta tunneb tegelikult tõmmet poiste poole.

Disney toonitab, et sari on paslik kõigile vaatajatele ning selle siht on jagada inimlikkuse edendamine. Ka firma hiljutises muinasjutufilmis „Kaunitar ja koletis“ oli homoseksuaalne tegelaskuju LeFou.