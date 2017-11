Kohus leidis, et Soopile esitatud süüdistused on tõendatud

„Vallavanema staatus ja maine on saanud tugevalt kahjustada. Kuigi jätkuva kuriteona omastatud kütusekogused ja neile vastavad summad ei ole suured, on Aivar Soop enda käitumisega kahjustanud valla tippametniku mainet ja autoriteeti, diskrediteerides sellega ka teiste tippvallaametnike mainet ja usaldusväärsust,“ ütles kohtunik Heli Sillaots kohtusaalis otsust selgitades.

Kohus ei pidanud põhjendatuks karistada Soopi kergemal viisil ehk rahalise karistusega ning mõistis talle vangistuse. Kuna süüdistatav on varem karistamata, mõistis kohus vangistuse tingimisi. Soop ei ole ennast talle esitatud süüdistustes süüdi tunnistanud, vaid on oma käitumist õigustanud. Seetõttu on kohtu hinnangul põhjendatud talle ka lisakaristuse mõistmine.

Sel esmaspäeval toimunud kohtuvaidluses taotles prokurör Soopile 25 964-eurose rahalise karistuse mõistmist koos lisakaristusega keeldu töötada avaliku ülesande täitmist nõudval ametikohal. Soopi kaitsja palus süüdistatav õigeks mõista. Seega mõistis kohus Soopile prokuröri taotletust rangema karistuse.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi sõlmis Aivar Soop ajavahemikus 2013 kuni 2015 tehinguid sihtasutusega Emajõe Jõeriik, mille nõukogu liige ta ise on. Selliste tehingutega võttis ta Tartu vallale enam kui 100 000 euro eest rahalisi kohustusi Emajõe Jõeriigi huvides. Lisaks süüdistab prokuratuur Soopi selles, et aastail 2013 ja 2014 tankis ta oma isiklikku sõiduautosse ja kanistritesse ebaseaduslikult rohkem kui 200 euro eest talle Tartu valla usaldatud kütust.

Prokuratuur Aivar Soopile mõistetud karistusega rahul

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Marge Püssi sõnul on prokuratuur Aivar Soopile mõistetud karistusega rahul. „Märkimist väärib ka see, et kohus rahuldas prokuratuuri taotluse kohaldada lisakaristusena kolmeaastast keeldu töötada avaliku ülesande täitmist nõudval ametikohal.

Lisaks on kahetsusväärne, et nii kaua Tartu valla juhtival ametikohal töötanud ametiisik kinnitas kohtule, et on vaid põgusalt korruptsioonivastase seadusega tutvunud,“ ütles prokurör ning lisas, et seda ei saa endale ükski juhtival ametikohal töötav ametnik lubada.

„Vallavanemal lasub kohustus tegutseda valla huvidest lähtuvalt. Valla huvides on valla eelarveliste vahendite kasutamine kõige otstarbekamal ja mõistlikumal viisil. Oma rolli tõttu ühiskonnas peab vallavanem omama kõrgeid väärtushinnanguid ja olema võimeline aru saama oma tegude tähendusest ja tagajärgedest, samuti oma tegude eest vastutust kandma“ lisas Püss.