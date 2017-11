Südamehaige võitis lotos ühe miljoni. Sugulased paluvad arsti haiget ette valmistada, et see ei saaks suurest õnnest infarkti. Arst astub palatisse, istub voodi kõrvale ja lausub: "Mida te oleksite teinud, kui oleksite võitnud tuhat krooni?"

"Ma oleksin teinud sellise istumise mõnes baaris, et kõik oleksid rahul."

"Aga kui võidaksite sada tuhat krooni?"

"Ma oleksin teile ja teie abikaasale teinud rikkaliku kingituse!"

"Aga kui te oleksite võitnud näiteks miljon krooni?"

"Siis, mu sõber, oleksin poole andnud kohe teile!"

Arst kukkus maha ja suri südame-rabandusse.