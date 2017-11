„Läksin baarileti äärde jooki tellima ning Kevin tuli minu juurde ja pani mulle käe ümber. Ta ütles, et tuleksin koos temaga, et ma lahkuksin baarist. Ta pani oma käe mu hargivahele," väitis Montana.

The Telegraphi teatel tuli Montana omapoolse looga lagedale, kui Londoni Old Vici teater, mille kunstilise juhina Spacey üle kümne aasta tegutses, palus kõigil, kel on Spacey käitumise suhtes kaebusi, teatriga ühendust võtta. Selleks avas Old Vic spetsiaalse telefoniliini, kuhu on palgatud nõustajad.