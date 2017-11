Mees sõidab sportautoga kiirteel, jääb siis pidama ja teeb ukse lahti. Tagant tulev auto sõidab ühe ropsuga ukse maha. Mees tuleb maru õnnetult välja. Varsti saabub liikluspolitsei. Küsitakse, mis juhtus.

"Sõidan autoga kiirteel," seletab õnnetu mees. "Jään siis seisma, tagant tuleb auto ja viib viuhh! ukse küljest minema."

"Aga kas te seda ei ole tähele pannud, et see auto on koos juhipoolse uksega ka teie vasema käe otsast rebinud?"

"Oh kurat, minu uus Rolex!"