Täna hommikul kella 8 paiku juhtus liiklusõnnetus Tallinn-Rapla-Türi maanteel Loone külas, kus Rapla poole liikunud sõiduauto Opel kaotas juhitavuse, mille tagajärjel põrkas vastu teepiiret ja selle tagajärjel põrkas kokku vastassuunast tuleva sõiduautoga Volkswagen.

Õnnetuses keegi viga ei saanud. Mõlema auto juhid olid kained ja autodel olid all talverehvid. Maksimaalne kiirus antud teelõigul on 90 km/h, kuid tee oli libe.

Rapla politseijaoskonna patrullpolitseinik Gert Kalmiste tuletab meelde, et talvisemates teeoludes tuleb veenduda, et talverehvid on korralikud ja valida sobilik sõidukiirus. „Kuigi praegu ei ole veel talverehvid kohustuslikud, tuleb siiski olla valmis talvisemates teeoludes liiklemiseks. Kui autol on all suverehvid, siis tuleb enne hoolikalt läbi mõelda, kas üldse tasub sõitu ette võtta. Kui autol on all talverehvid, palun veenduge, et need on korralikud. Samas ei taga ka ainult korralik talverehv ohutust ja sõidukiirus tuleb valida vastavalt teeoludele.“

Ilmaprognoosi kohaselt sajab hommikul Eesti läänepoolses osas lund ja lörtsi, saartel peamiselt vihma. Saabuva lörtsi- ja lumesaju tõttu on teedel soodsad tingimused libeduse tekkeks. Libeduse oht on kõige suurem sildadel, viaduktidel, metsavahelistel teelõikudel, ristmike kiirendus- ja aeglustusradadel, bussipeatuste läheduses, raudteeülesõitudel.