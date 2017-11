Turvavöö kasutamise uuringu põhjal selgus, et kui autos kasutab alati turvavööd 89% sõitjatest, siis bussis kinnitab alati turvavöö enda sõnul vaid 53% Eesti bussireisijatest. Ohutuse tagamiseks on aga mõlemas sõiduvahendis turvavöö kinnitamine kohustuslik.



Oktoobris läbi viidud rahvusvahelise küsitluse käigus uuriti rohkem kui 5200 bussisõitja turvalise bussisõidu harjumusi Lux Expressi reisijate seas, sh Eestis, Lätis, Leedus ja Venemaal. Sarnaselt Eestile näitab ka teistes riikides läbi viidud uuring, et turvavöö kinnitatakse bussis vaid igal teisel juhul, samas kui autos kinnitab alati oma turvavöö ligi kolm neljandikku uuringus osalenutest. Kuigi bussis turvavööd kinnitavate eestlaste hulk jätab täna soovida, ületab see vastavaid näitajaid Läti, Leedu, Poola ja Venemaa bussireisijate hulgas kuni 16% protsendi võrra.

Bussireisijad ei taju kinnitamata turvavööga kaasnevaid ohte



Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametniku Kalmer Tikerpe sõnul on tänavused tulemused võrreldes möödunud aastal toimunud uuringuga küll mõnevõrra paremad, kuid tõestavad jätkuvalt, et bussireisijad ei taju kinnitamata turvavööga kaasnevaid ohte nii endale kui ka kaasreisijatele. “Turvavöö olemasolu korral on selle kinnitamine bussides alati kohustuslik. See kehtib nii kolme- kui ka kahe-punkti turvavöö kohta, mis toimivad ohutuse tagamiseks samaväärselt," sõnas Tikerpe.



Maanteeameti ennetusosakonna eksperdi Diana Okase sõnul on bussireisijatel oluline silmas pidada lisaks iseenda ohutusele ka kaassõitjate ohutust. “Nagu elu on näidanud, juhtuvad ka bussidega õnnetused. Sõitja, kes ei kinnita turvavööd, seab sellega ohtu nii iseenda kui ka teised sõitjad. Liiklusõnnetuse korral võib turvavööga kinnitamata sõitja lennata bussist välja või otsa teistele, turvavööga kinnitatud sõitjatele, vigastades sellega nii ennast kui ka teisi,” selgitas Okas.



Lux Express Grupi juhatuse esimees Andrus Treieri sõnul investeeritakse busside turvalisusesse aasta-aastalt üha rohkem. "Kõikides meie bussides on olemas turvavööd ja hea meel on näha, et üha rohkem reisijaid mõistab nende kinnitamise tähtsust lisaks autosõidule ka bussisõidu puhul. Samas näeme, et turvavöö kasutamise olulisus ühistranspordis vajab jätkuvat teavitustööd,” tõdes Treier.

ALGAB TEAVITUSKAMPAANIA!



Turvavöö kinnitamise olulisuse teadvustamiseks bussides korraldavad Politsei ja Piirivalveamet, Maanteeamet, Lux Express, Simple Express ning Tallinna bussijaam novembris ühise teavituskampaania.

Kampaania juhib tähelepanu, et lisaks professionaalsele bussijuhile, tehniliselt korras bussile, liiklusseaduse ja teeolude järgimisele, tagab reisija turvalisuse tema enda käitumine.

Kampaania raames selgitatakse laiemalt turvavöö kasutamise olulisust bussis, viiakse bussides läbi turvavöö kasutamise kontrollreide ning pakutakse reisijatele võimalust testida turvavöö kasutamise mõju õnnetusjuhtumi korral.