Ohtralt hullutavaid aineid, haige meeleseisund või mõlemad kokku ei mõju inimesele kunagi hästi. Kui sellises ebanormaalses seisus kodanikule satub kätte veel relv, siis on see juba ohtlik. Kahjuks on selliseid vahejuhtumeid Eestis mitmeid olnud ja neis on ka inimesi hukka saanud.

Kõige tuntum ja siiani ka kõige segasemaks jäänud juhtum on relva ähvardusel Tallinnas kaitseministeeriumi hoonesse sisenenud Karen Drambjani tegutsemine 2011. aasta 11. augustil. See päädis tulevahetusega ja Drambjani mahalaskmisega.

Drambjan sisenes ministeeriumi fuajeesse, tulistas inimeste pihta ja lõhkas suitsupommi. Ründajat kahjutuks tegema tulnud politseinikega astus ta tulevahetusse ja sai ise surmavalt pihta. Kellegagi kokkusaamist ta ei nõudnud, samas oli tema tegutsemine ettekavatsetud ja planeeritud.