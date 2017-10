NBC New York vahendab, et New Yorgi Manhattani linnaosas sõitis seni tuvastamata isik rahva sekka. Vähemalt viis inimest sai viga ja üks inimene surma. Autojuht saadi kätte.

Intsident toimus 11. septembri terrorirünnakus hukkunute memoriaali vahetus läheduses. Sündmuspaiga lähedal oli ka Stuyvesanti keskkool, mille õpilased ütlesid, et kuulsid tundide ajal akende taga laske. Esialgse versiooni kohaselt tulistas autoga sõitnud inimene rea jalgratturite pihta, kuid nüüd on selgunud, et kurjategija sõitis autoga jalakäijate sekka.

Uudis on täiendamisel!

#Breaking: Shooting in lower Manhattan. West side highway is shut down #NYshooting pic.twitter.com/ZYrgDvTXNQ — Nico Maounis (@nicomaounis) October 31, 2017