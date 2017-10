NBC New York ja New York Post vahendavad, et New Yorgi Manhattani linnaosas sõitis seni tuvastamata isik rahva sekka. Vähemalt kuus inimest sai surma ja 15 vigastada. Autojuht saadi kätte, kuid enne üritas ta veel tuletõrjeautoga põgenema pääseda.

Intsident toimus 11. septembri terrorirünnakus hukkunute memoriaali vahetus läheduses linnarahva seas populaarsel rattateel. Sündmuspaiga lähedal oli ka Stuyvesanti keskkool, mille õpilased ütlesid, et kuulsid tundide ajal akende taga laske. Esialgse versiooni kohaselt tulistas autoga sõitnud inimene rea jalgratturite pihta, kuid nüüd on selgunud, et kurjategija sõitis autoga nende sekka.

Juht sõitis autorendi firma veokiga. Ta kihutas pärast ratturite ründamist edasi ja rammis oma teel mitut sõiduautot ja koolibussi, milles sõitis kolm õpilast. Politsei sõnul oli koolibussi ründamine tahtlik, kuid pole teada, kas mõni õpilane oli vigastatute seas.