USA president Trump üritab ennast distantseerida oma endistest alluvatest, kes eriprokurör Robert Muelleri uurimise järgi Vene ametnikega suhtlesid. CNN ja ABC News vahendavad, et endine välispoliitika nõunik George Papadopolous on vaat et kõige tülikamgi neist kolmest, kes seni end FBI-le üles on andnud.

Eile avaldas FBI süüdistuse, mille kohaselt on president Trumpi endise kampaaniajuhi Paul Manafort ja kampaania töötaja Rick Gates toime pannud nii rahapesu kui riigivastase tegevusega seotud kuritegusid. Mõlemad mehed andsid end ise üles, kuid keeldusid end kohtus süüdi tunnistamast. Trumpi endine välispoliitika nõunik George Papadopoulos tunnistas end süüdi FBI-le valeütluste andmises.

CNNiga rääkinud Valge Maja töötaja kirjeldab, et president on jahmunud. „Tõesti, see tüüp oligi või?“ olevat ta Papadopoulose kohta küsinud.

Twitteris tulistas president täna välja mitmepostitulise väite, et „noort George'i“ ei tundnud õieti keegi. „Võltsuudised teevad ületunde. Nagu Paul Manaforti jurist juba ütles, ei olnud siin „mingit kokkumängu“ ja mainitud sündmused leidsid aset ammu enne kui ta kampaaniaga liitus. Vähesed inimesed tundsid noort, madalal tasemel vabatahtlikku nimega George, kes on juba tõestanud, et on valetaja. Kontrollige DEMOKRAATE! Ma loodan, et inimesed hakkavad viimaks keskenduma meie Massiivsetele Äride Maksukärbetele (tööd) ja Keskklassile (lisaks demokraatide korruptsioonile)!“

