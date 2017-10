Algselt süüdistatavate ringi kuulunud Jaksoni elukaaslase Irlanda suhtes lõpetas prokuratuur menetluse otstarbekuse kaalutlusel.

Kriminaalmenetluse käigus tuvastati, et 15. novembrist 2011 kuni 16. augustini 2015 ostis Paldiskis tegutsev Aleksandr Jakson eri ettevõtetest, sh Hansapost OÜst, Tele2 Eesti ASist ja OÜ Koduliisingust interneti teel järelmaksuga põhiliselt koduses majapidamises tarvitatavaid kaupu. E-tellimused koos järelmaksutaotlustega vormistas Jakson, kasutades selleks teiste inimeste nimesid ja isikukoode. Pettuse teel tellitud kauba võttis ta välja AS Eesti Posti Paldiski postkontorist, kus oli varem töötanud tema elukaaslane ja hiljem elukaaslase õde Ada Šturm. Saadetiste kättesaamisel esines Jakson netikauba seadusliku tellijana. Eelneval kokkuleppel Šturmiga kirjutati postipakkide väljastamislehtedele tellimustega mitte seotud inimeste isikut tõendavate dokumentide numbrid.

Kelmidelt petta saanud firmade poolt kohtusse esitatud tsiviilhagid, mis kokku küünivad ligikaudu 42 500 euroni, rahuldatakse täielikult. Kõigi nõuete ettelugemiseks kulub kohtus aega üle veerand tundi. Suurem osa kahjust tuleb kinni maksta Jaksonil, muist siiski solidaarselt Šturmiga.

Tsiviilhagi tagamiseks võõrandatakse süüdimõistetutelt suur hulk nende kodudest ära võetud vara, külmkapist ja Dormeo madratsitest kuni pipraveskini välja. Riigi omandisse antakse vaipu, patju, praepanne ning köögiriistu, mille hulgast ei puudu isegi küüslaugupurustaja. Kohtuotsusega määratakse hävitamisele petuteel saadud netikaupade pakendid ja muu taara.

Aleksandr Jaksonit on varem kriminaalkorras karistatud 2008. aasta märtsis, nimelt kelmuse katse ja võltsitud dokumendi kasutamise eest. Põhjuseks oli toona see, et 2006. aasta detsembris püüdis Jakson varalise kasu saamise eesmärgil ninapidi vedada Investeeringute Grupi Pank ASi (praegu tuntud kui Bigbank AS), kuhu esitas võltsitud dokumente sooviga sõlmida tagatiseta krediidileping.