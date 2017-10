Riigi Infosüsteemi Amet teavitas täna, et soovitab ID-kaardi omanikel uuendada oma dokumendi sertifikaate. Turvariski vältimiseks peavad seda tegema kõik, kes kunagi oma kaarti elektrooniliselt kasutanud ning eriti nobedasti need, kel ID-kaarti igapäevatööks tarvis.

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) teavitas, et peaaegu kõik, kelle ID-kaart on väljastatud pärast 2014. aasta 16. oktoobrit, peavad oma dokumendi sertifikaate uuendama. Uuendamisest pääsevad need inimesed, kes on tellinud uue dokumendi, kuid pole sellele järgi läinud ning need, kelle ID-kaart on valminud alles viimaste päevade jooksul ehk pärast 26. oktoobril ja hiljem.

RIA eID valdkonna juht Margus Arm selgitab, et tegelikult on ka inimesi, kel kaardi uuendamise pärast muret tunda ei tasu: esiteks need, kelle kaart on välja antud enne 2014. aasta oktoobrit. „Neid saab jätkuvalt rahulikult edasi kasutada,“ lisab Arm ja toob välja, et teised, kes uuendamise pärast muret tundma ei peaks, on need, kes pole elektroonses keskkonnas oma ID-kaarti mitte kunagi kasutanud. „ID-kaart kehtib füüsilise dokumendina kuni dokumendile märgitud kuupäeva lõpuni.“