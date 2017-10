„Pärimustes kõneldakse, et Saula Siniallikas ravib kõiki haigusi,“ räägib hiieuurija Ahto Kaasik, kelle sõnul ei ole pühapaikade imevägi tühi legend, vaid kordi ja kordi läbiproovitud tegelikkus. „Pühapaikadel on pakkuda just nii palju, kui inimesed on ise valmis vastu võtma,“ kinnitab ta.

„Imed ja salaväed ei asu kusagil kaugel, vaid siinsamas, meie kõrval,“ ütleb rahvapärimuse uurija Ahto Kaasik. Ja tõepoolest – tõendusi mõne hiie või allika tervendavast võimest leidub küllap iga suguvõsa kroonikas.

Eestis on tuhandeid põliseid väepaiku, pisut enamat kui sadat neist on Kaasik kirjeldanud ka vastilmunud raamatus „Pühapaikade teejuht“. Üks vägevamaid on Tallinnast mitte väga kaugel asuv Saula Siniallikas.

„See pole lihtsalt terviseallikas. Rahvapärimus räägib, et Siniallikas teeb kõik haiged terveks,“ ütleb Kaasik. Kõige tihemini aga on mainitud silma- ja nahahaigusi. Nagu seletamatute asjade puhul sageli, tasub ka Siniallikalt abi otsima minnes järgida teatud rituaale: haigusest saab kõige kergemini lahti vana kuu neljapäeva ehk reede öösel, kui keegi pole nägemas. Allikas aitab vaid juhul, kui talle enne vee võtmist meelehead anda – näiteks hõberaha, viljateri. Veelgi aga suurendavad vee mõju teatud taiad.