Vähem kui 24 tundi pärast seda, kui Kevin Spacey teatas maailmale oma homoseksuaalsusest – mida paljud peavad tähelepanu eemalejuhtimiseks pedofiiliasüüdistuselt –, teatas Netflix, et teeb tema seriaalile „Kaardimaja“ lõpu.

„Kaardimaja“ tootjafirma Media Rights Capital ning Netflix kuulutasid, et praegu vändatav kuues hooaeg jääb viimaseks. Firmad lisasid, et Spacey ei osale praegu võtetel ja see on plaanipärane, vahendab Daily Mail.

Uudis järgnes näitleja Anthony Rappi väitele, et ta oli 14aastasena langenud toona 26aastase Spacey vägistamiskatse ohvriks. „Kaardimaja“ täht palus juhtunu pärast vabandust, ehkki ta seda ise ei mäletavat, ja tunnistas pärast aastatepikkusi spekulatsioone, et on gei.

Nagu Harvey Weinsteini puhul, ähvardab ka Spacey seksiskandaal lumepallina paisuda. Daily Maili teatel kirjutas endine USA uudisteankur Heather Unruh juba kaks nädalat tagasi sotsiaalmeedias, et Spacey oli talle lähedasele inimesele kallale tunginud. Esmaspäeval väitis ka Nadine Westi nimeline naine Twitteris, et Spacey oli Londonis kuningliku õukonnateatri ehk The Old Vici kunstilise juhina töötades tema tuttavat noormeest käperdanud. „Selgub, et Spacey eest hoiatati seal kogu aeg.“

Kui teatri praeguselt kunstiliselt juhilt Victoria Featherstone'ilt raadiointervjuus küsiti, kas ta on Spacey sündsusetust käitumisest teadlik, vastas too: „Usun, et paljud inimesed teatris ja loometööstuses on olnud aastate jooksul teadlikud lugudest paljude inimeste kohta, ning jah, Kevin Spacey on üks neid inimesi, kelle pärast on muret tuntud.“