Endine siseminister Hanno Pevkur toetab politsei käitumist täna Tallinna südalinnas juhtunud traagilises sündmusteahelas, mille lõpptulemusena tulistas politsei vaimse häirega inimese surnuks.

"Tänane tulistamisega lõppenud intsident on kahtlemata raske ja traagiline kõigi osaliste jaoks. Politsei käitus otsustavalt ja kiiresti, mis on Euroopa linnades viimastel aastatel aset leidnud sündmuste taustal mõistetav ja näitab meie politsei head ettevalmistust. Samas on kahetsusväärne, et inimene hukkus. See on kõrge, kuid paratamatu hind, millega peab arvestama, kui ei alluta politsei korraldustele ja lisaks kõigele, rünnatakse politseid. Sellise teoga pannakse ohtu mitte ainult end, vaid kahjustatakse meie kõigi turvatunnet.

Kindlasti tehakse politseis ka sellest juhtumist, nagu alati, omad järeldused, millest tulevikus õppida. Olen kindel, et tänane on üliraske politseinikule, kes pidi langetama otsuse tulistada inimese pihta, mille tagajärjel inimene suri. Loodan, et ta leiab nii oma kolleegide kui Eesti ühiskonna poolt piisavalt toetust juhtunust üle saada ja meie riiki edasi teenida. Kaastunne hukkunu omastele."