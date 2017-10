Näitleja Jan Uuspõllu jopetasku koliseb. „Näe, mul on tasku hülsse täis,” tõstab ta hääleka taskusisu väljanäitusele. Hülsid mis hülsid. „Ma olen ju kauboi, ma olen Putin! Ega ma mingi niisama mahlamüts ole,” viskab Jan uhke pilgu oma varandusele. „Taskud on püssirohulõhna täis ja nii peabki olema, siis on õige tunne sees!”

Reede varahommikul, kui mööda Solarise keskust tuhisevad vaid koristusmasinad ja liftidki keelduvad üles-alla sõitmast, on Apollo kino koridorinurka sätitud roosaka valgusega ilunurk. Teisiõnu – komöödialavastuse „Tramp ja Puutin” grimmituba.

Kui Jan, kellest õige pea grimmitakse-kostümeeritakse lavategelane Puutin, taskukolina rütmis kohale jalutab, on näitleja Peeter Oja, Donald Trumpi ehk Trampi kehastaja, juba hoos kingade passitamisega. Kingakarpe on terve virn, üks paar peenemast soost kui teine. „Need on hästi edevad,” on produtsent Mart Normet kuldsete pannaldega paari uurides silmanähtavalt elevil. „Edevad või mitte, aga selle koha pealt ei ütle keegi muu peale mu jala midagi,” poriseb Peeter ja üritab eblakaid ummiskinga jalga suruda. Asjatult.