Politsei palub, et Pärnu kesklinnas ja Tallinna maantee läheduses elavad inimesed kontrolliksid esimesel võimalusel üle oma eramu juurde jäävad hooned, kuhu on võimalik ka kõrvalistel inimestel sisse pääseda.

Johannes on umbes 170 cm pikk, tumepruunide lühikeste juuste ja keskmise kehaehitusega. Seljas võib tal olla valgete triipudega must kampsun ja heledad teksapüksid ning jalas tumepunased tennised.

Kõigil, kes on Johannest pärast 29. oktoobrit näinud või omavad muud infot tema liikumise või võimaliku asukoha kohta, palutakse sellest teada anda hädaabinumbril 112.

Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem Karin Uibo rääkis "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et Pärnu kesklinnas käisid Johannese otsingud ning nüüd on liikunud otsijad Sauga piirkonda, kus Johannes elas. Otsingutes osaleb 14 politseinikku ja 15 vabatahtlikku, kes vaatavad üle teelõigu Johannese koduni, samuti kraaviperved, vahendas ERRi uudisteportaal.

"Politsei on vaadanud läbi väga palju linnakaameraid, kuid kahjuks sealt lisainfot pole Johannese liikumise kohta tulnud. Lisaks on patrull käinud läbi tanklad ja viinud sinna ka fotomaterjali Johannesest, juhuks kui ta käis õhtul tanklatest läbi, aga sealt ka praegu tagasisidet tulnud ei ole," rääkis Uibo.

Kell 22.45 teatas Lääne prefektuur, et Johannese otsingud lõpetati Pärnus kell 22.00. "Politseiametnikud ning OPEROG vabatahtlikud kontrollisid täna Pärnu kesklinna piirkonda ning Sauga vallas Nurme küla teelõiku, mis viib Johannese elukohani. Politsei jätkab seni laekunud vihjete kontrollimist ning Pärnu linna turvakaamerate salvestiste üle vaatamist," sõnas Karin Uibo.

"Homme hommikul kogunevad nii politseiametnikud kui ka vabatahtlikud Pärnu politseijaoskonna juurde, kus esmalt vaadatakse üle öö jooksul selgunud teave ning selle põhjal alustatakse taas Johannese otsinguid.

Esmane info Johannese kadumisest laekus politseile 30. oktoobri õhtul ja enne otsingute alustamist tehti eeltööd. Suheldi sõpradega, kellega ta tol õhtul koos oli ja koguti lisainformatsiooni, et kust meest otsima hakata. Sealt selguski, et Johannes lahkus 29. oktoobri öösel ööklubist Vaarikas ja seetõttu alustati aktiivseid otsinguid just nimelt Pärnu kesklinna piirkonnas," rääkis Uibo, kes palub kõikidel elanikel, kes elavad Pärnus Tallinna maanteel kuni Sauga alevikuni, üle vaadata oma eramu juurde jäävad hooned ning teatada tema meilile, kui nad on seda teinud. "Sellest infost oleks meile palju kasu, sest kui saame teavet üle kontrollitud hoonete ja nende ümbruse kohta, siis saame politseinikud ning vabatahtlikud suunata veel läbi otsimata piirkondadesse. Minu e-posti aadress on karin.uibo@politsei.ee," sõnas politseiametnik.