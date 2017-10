„Tegu oli haige inimesega, selles ei ole mingit kahtlust, aga miks tekkis selline olukord, kus ta surma sai, selles midagi ei klapi – nii ei tohi juhtuda,“ ütleb psühhiaater Jüri Ennet tänase vahejuhtumi kohta Tallinna Vabaduse väljakul.

„Selge on see, et terve inimene ei hakka keset linna relva või terariistadega vehkima,“ arutleb Ennet. „Tal on mingi psüühikahäire või on ta narkootikumi mõju all ning seetõttu ei saa ta ümbritsevast aru ja käitub valesti olles ohtlik nii endale kui ka teistele.“

„Järgmine mõte selles asjas on, et politsei peab kasutama ohu kõrvaldamiseks selliseid võtteid, mis ei oleks ohtlikud teistele,“ jätkab Ennet. „Tulirelva kasutamine avalikus ruumis, linna keskväljakul, peaks olema kakssada protsenti välistatud. Rikošetist võib keegi täiesti süütu inimene pihta saada. Politseinikud on selleks õppinud ja treeninud, et teiste võtetega inimene lahingurelvadest vabastada.“

„Kolmandaks, kuidas sai juhtuda nii, et mõne meetri pealt tabas kuul eluohtlikku piirkonda,“ sõnab Ennet. „Ennegi on psühhiaatriahaiglasse toodud läbilastud jalaga inimesi, kellel on siis hakatud psüühikahäiret ravima.“