Tänavusuviste TÜ korraldatud geoloogiakursuse proovikaevamiste käigus leidsid tudengid ja teadlased Kaalist seni sealse suurima meteoorset päritolu kivimitüki. 396 grammi kaaluv meteoriidikild on teadlaste sõnul harukordne leid.

Tudengitele seatud suviste kaevamisharjutuste eesmärk oli leida ning eristada maa sees leiduvaid rauast objekte, nt mürsukilde või põllutehnikat, meteooritükkidest. Et viimaseid leitakse kaevamise käigus kokku üle kilogrammi, oli ootamatu.

Tartu ülikooli geofüüsika vanemteadur Jüri Plado kinnitab, et leiud on olulised, ja seda kahest aspektist: „Kaali peakraatri puistevallist koos meteoriiditükkidega leitud puusöe dateering, u 1600 aastat eKr, aitab täpsustada meteoori langemise aega. Samuti on saab leidude abil välja selgitada konkreetse tüki päritolu – sedavõrd suur kild ei saa pärineda kokkupõrkeaegsest plahvatusest, vaid pidi eralduma juba lennul läbi atmosfääri.“ Plado kinnitab, et suure meteoriiditüki leidmine on haruldane juhus, kuid suurt seniseid teooriaid ümber lükkavat teadustööd nende leidude tulemusena ei sünni.

Meteoriidi langemisel ja sellele järgneval plahvatusel kaob meteoriit ise üldjuhul paljudeks väikesteks osisteks. Seni on Saaremaalt leitud kuni mõnikümmend grammi kaaluvaid meteoriitse raua tükikesi, mis on tõenäoliselt plahvatusejärgselt laiali paiskunud osakesed. Suvistest leidudest suurimad olid leidja Mateusz Szyszka järgi nime saanud 396gr „Mateusz“ ning paarisajagrammine „Maria“, samuti leidja nimekaim. Kui analüüsidega lõpule jõutud, saab kõiki suuremaid ning väiksemaid leide uudistada Tartu ülikooli loodusmuuseumis.