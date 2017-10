Rahval tuleb haigekassa suhtes olla nõudlikum, sest neil on raha ülearugi. Kuidas muidu suutis haigekassa nõukogu suurendada uue haigekassajuhi palka 3400 euro võrra, viies selle 7800 euroni? Peale selle saab ta auto kasutamise eest 700 eurot kuus. Selle järgi sõidab ta palju autoga. Aga millal ta siis tööd teeb? Ega sõidu ajal arvutit või mobiili kasutada saa. Haigekassal jätkub talle anda aastas veel nelja kuu tulemustasu kokku 31 200 eurot, seega on haigekassa juhataja kuutasu 10 400 eurot. Võib arvata, et ka teiste töötajate palganumber pole väike.

Tekib küsimus: millist tööd nimetatakse tulemuslikuks? Kas tulemuslik on hambaravi hüvitamine 30 euroga? Raha saadakse põhimõttel: kahe käega annad, kolme käega võtad. Haigusraha saab haiguslehel olija mitte esimesest, vaid neljandast päevast alates. Ilmselt lootes, et selle ajaga saab mõni haige juba terveks.

Kurb on kuulata, kui palju on meil haigeid, eriti haigeid lapsi, kellele ei jätku raha teatud ravimite, operatsioonide või arstil käimise eest maksta. Antakse oma kontonumbrid ja palutakse abi rahvalt. Ja nii on abi ikka saadud. Kas selline olukord ei pane meid – lihtrahvast – mõtlema?