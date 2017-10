Komöödia «Tramp ja Puutin» maailma esiettekanne toimub täna Solarise Apollo Kino lavalaudadel. Nimiosades astuvad üles Jan Uuspõld (Puutin) ja Peeter Oja (Tramp).

Vaata meeleolukat galeriid etendusest!

Etenduse produtsent Mart Normeti jaoks seisneb uue etenduse põhiline intriig selles, et maailma kaks kõige tähtsamat meest kohtuvad ühes ruumis kahekesi, ilma nõunike, tõlkide, turvameeste ja teiste abilisteta. „Me kuuleme nende meeste tegudest ja mõtetest iga päev. Justkui elaksime nendega koos! Aga ometi ei ole me neid näinud inimestena. Nüüd on see võimalus!” kirjeldab Normet.