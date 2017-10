„Kahjuks ei ole me veel leidnud ühtki pealtnägijat, kuigi see on päris käidav koht,“ ütleb esmaspäeval Tartus Raadi kalmistul juhtunud liiklusõnnetust uuriv politseileitnant Kaido Iste. „Meie töömeestest mitte keegi õnnetust nägema ei juhtunud,“ lisab Tartu kalmistute juhataja Enn Veenpere. „Eks seal ole Maxima kliente ka, kes pole kõige adekvaatsemad,“ sõnab Veenpere esmaspäevase õnnetuse kohta kalmistu Narva maantee poole jäävas servas, kus Maxima poe vahetus läheduses hukkus tagurdava prügiauto all 62aastane mees. „Tal oli mingi taaralaadung kaasas, nii et see pole välistatud, aga ekspertiisi tulemused pole veel selgunud,“ vastab Iste küsimusele, kas hukkunu meeled võisid olla alkoholist nüristatud. Sealtkandi inimesed näevad aga iga päev, kuidas mehed võtavad poest napsi- või õllepudelid ning siirduvad naabruses asuva kalmistu grüünesse. Ei hooli nad möödujatest ega kalmistu põhiasukatest – kadunukestest. Selliseid õliseid selle on seal iga päev ja ikka mitu.

„Prügiautol on väga hea tagurdamiskaamera, selle ekraanilt näeb isegi külgede peale,“ räägib Iste, kelle sõnul juhtis prügiveokit 47-aastane staažikas autojuht ning õnnetuse ajal oli väljas valge ja nähtavus hea. „Autojuht väidab, et tema ei näinud meest üldse. Võimalik, et hukkunu astus autole ligi hoopis külje pealt. Aga selle kindlaks tegemiseks oleks kindlasti pealtnägijate abi vaja. Kahjuks ei ole veel ühtki leidunud, kuigi me oleme igal pool kuulutanud ja koht on ka päris käidav.“

Praegu toimetab politsei veel ekspertiiside kallal. Küll on uurijal mõningad küsimused juba tekkinud. „Kui prügiveokil oleks olnud peal kaks meest, siis teine oleks saanud ümbruskonnal silma peal hoida. Ja kas prügikonteinerid pidid väravast nii kaugel asetsema, et veokil tuli pikalt tagurdada. Veel ei ole päris selge, kas õnnetuse hetkel töötas veoki helisignaal,“ loetleb Iste võimalikke asjaolusid, mis oleks võinud õnnetust ennetada. „Meil pole kunagi varem sellist asja olnud, aga mingite kummaliste asjaolude kokkulangemisel selline õnnetus juhtus,“ räägib Veenpere, kes on kindel, et autojuht lohakas ei olnud. „Me ei lasegi suuri prügiveokeid kalmistu kitsastele teedele. Ise veame kastid kogumiskohtadesse kokku, kus prügiveok need tühjendab. Teistmoodi ei ole see võimalik, sest sügisesel ajal tekib kalmistul rohkesti kraami, mida ära vedada.“