Septembri algul alanud ajakirjanduslik eksperiment, mille jooksul paari kuu jooksul suhtlesin nilbete vanameestega, tekitas minu sisemuses oluliselt rohkem õõva ning vastikust kui esialgu arvata oskasin. Kuidagi räpane on olla.

Arvasin naiivselt, et kooliõpetaja, kes noorte poistega saunas käib, on ebanormaalsuse absoluutne tipp. Ent näe – katse näitas, et piisab vaid ühest postitusest ning kommionusid tuleb sisse nii aknast kui ka uksest. Kõige kurvem on tõsiasi, et säärased tegelased tegutsevad päise päeva ajal ning vähemalt näiliselt on ka äärmiselt enesekindlad.

Ka minu loo antikangelase Urmase silmadest ei paistnud kahetsuse helk. Rääkis suure suuga, et aitaks poissi, et too ikka raamatuid loeks. Sääraseid „kangelasi“, kes lapsi hämaral kõrvaltänaval õpetama asuvad, ühiskond ei vaja. Seepärast peab neile ka aeg-ajalt meelde tuletama, et ühiskonna valvuritena tegutsevad ajakirjanikudki, kes võivad neile loodetud 13-aastase asemel tänaval vastu kõndida.