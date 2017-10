Teisipäevane traagiline juhtum Tallinnas Vabaduse väljakul peaks tooma taas päevakorda politsei varustamise taseritega, leiab riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Raivo Aeg.

Aeg ütles ERR uudisteportaalile, et distsiplinaarmenetlus peab selgitama välja, kas Vabaduse väljakul toimunud intsidendis politsei poolt tulirelva kasutamine oli põhjendatud ja jäi seaduse piiridesse. Samas on Aegi hinnangul selge, et taserite ehk elektrišokirelvade olemasolu korral oleks ründe tõrjumine toonud kaasa kergemaid tagajärgi.

"Taseri kasutamine on ikkagi tulirelvast grammi võrra allpool, ilmselt tuleks see teema uuesti üles võtta," märkis Aeg.

Politsei ja piirivalve seadus lubab politseil kasutada kõrgendatud ohu vältimiseks tulirelva, kui ohu tõrjumine muu vahetu sunni vahendiga ei ole võimalik või ei ole õigel ajal võimalik.