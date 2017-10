"Möödunud päevade vältel on politsei täiendava info kogumiseks suhelnud korduvalt Tarmo sugulaste ja kolleegidega saamaks lisainfot tema käitumismustritest ja võimalikust viibimiskohast. Korduvalt oleme kontrollinud Tarmo elukoha ümbrust ning lisaks erinevaid paikkondi, kus mehele meeldis aega veeta. Samuti oleme uurinud Tarmo tuttavatelt ja naabritelt, kas nad on mehega pärast kodust lahkumist kokku puutunud ning kuhu võinuks ta nõnda ootamatult minna," rääkis Tartu politseijaoskonna politseikapten Anita Peiponen.

Politsei jätkab 49aastase Tarmo otsinguid, kes lahkus 9. oktoobril oma kodust Tartumaal Kastli külas ning on seniajani kadunud.

9. oktoobri hommikul oma rohelise Audiga kodust teadmata suunas lahkunud mehe telefon on olnud sestsaadik välja lülitatud ning ta ei ole sellelt peale kadumist ühtegi kõnet teinud. Tagaotsimistoimiku raames teostatakse erinevaid toiminguid, mis võiksid täiendavalt kaasa aidata isiku asukoha tuvastamisele ja kadumise motiivide selgitamisele.

Niisamuti ootame Tarmolt eneselt märke selle kohta, et temaga on kõik hästi ja tema pärast ei ole tarvis enam muretseda ning teda otsida.

Kõikidele patrullidele on jagatud mehe isikukirjeldus, kuid kui keegi kõrvaline peaks selliste tundemärkidega meest või tema rohelist Audit (751 ATG) kuskil nägema või teab Tarmost midagi, palutakse sellest teada anda politsei infotelefonil 612 3000.

Tarmo on umbes 190 cm pikk. Ta on kõhna kehaehitusega ja tumedate lühikeste juustega. Mehel oli kodust lahkudes seljas tume jakk, tumesinised teksapüksid ja jalas mustad kingad. Tarmo lahkus kodust oma rohelist värvi sõiduautoga Audi 80 (751 ATG). Tarmo on vaike ja tagasihoidlik mees, kel lähedasi sõpru kodukandis ei olnud.