Vene köögi sümfoonilises restoranis Tchaikovsky toimus Gerli A. Chantelle moeüritus "Fashion dinner" koos Tchaikovsky peakoka Vladislav Djatšuk'i 3-käigulise õhtusöögi ning Laura Põldverega. Ürituse raames demonstreerisid Eesti disainerid - Gerli A. Chantelle, Mr. Pretaporter ning By Katriin oma hooajalisi rõivaste ja aksessuaaride kollektsioone. Samuti esitleti The One Showroom poolt uut meeste brandi The One Menswear.

Oma kollektsiooni esitles esmakordselt ka värske brand Mr. Pretaporter, mis on mõeldud naistele, kes soovivad silma paista oma loomuliku ilu ning meeldejääva riietusega jäädes samal ajal rafineerituks ning elegantseks. Valikus on erineva värvi ja tegumoega pitskleite, käsitööna tikitud body`sid, klassikalise lõikega pükse ja eritellimusena õhtukleite.

Eesti moelooja Gerli A. Chantelle, kes on ühtlasi astunud üles Londoni moelaval ka tuntud Inglise disaineri, Walesi printsess Diana pulmakleidi autori, Elizabeth Emanuel’iga, esitles kollektsiooni La Chèvre d'Or. Kollektsioon on tõelise french touchiga ning on valminud 100% käsitööna. Kollektsiooni materjalide loetelu koosneb hoolikalt valitud French lace’st, käsitööna tikitud kristallidest ja pärlitest ning luksuslikust siidist. Kollektsioon sisaldas kauneid pluuse, seelikuid, bodysuit’e ning õhtukleite. Kaunis kollektsioon on saadaval Tallinnas just avatud showroomis The One.

Modellide meigi ja soengute eest hoolitses Thaya Shop&Salon.

Kõikide kaunite õhtukleitide juurde kuulusid säravad peakaunistused By Katriin poolt. Moelooja Katriin Korsar lisas, et sel hooajal couture juuksekaunistusi luues inspireerisid teda juuvelitoonid - sügavroheline smaragd, müstiline ametüst, tumesinine safiir, särtsakas roosa turmaliin ning kirglik rubiin. "Hoolikalt käsitsi vormitud kalliskivi tooni Itaalia siidist lilledele lisab glamuuri kristallide sära. 2017/2018 talve Mon précieux kollektsioon on loodud mõeldes naistele, kes soovivad eesootavatel pidustustel ja aastavahetusel silma paista pilkupüüdva kaunistusega ning saavutada pidulik look ka töölt otse peole minnes."

Lisaks oli esindatud Gerli A. Chantelle ja Mr. Pretaporter'i ühisloomingus loodud meestebrand The One Menswear, mis pakub eritellimusena valminud meeste pintsakuid, särke ning siidist kaelasalle. Materjalid on hoolikalt valitud ning pärinevad Inglismaalt ning Itaaliast. Näidistega saab tutvuda The One Showroom'is.

Lisaks imelisele programmile oli külalistel võimalus osaleda loteriis, mille auhinnad olid rikkalikud.