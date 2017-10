Aastatel 2006–2016 mõrvati maailmas seoses tööga 930 ajakirjanikku, teatas 2. novembril tähistatava ajakirjanikevastase vägivalla lõpetamise päeva künnisel ÜRO hariduse, teaduse ja kultuuri organisatsioon (UNESCO).

ÜRO kutsub 2. novembril kõikjal maailmas üles hukka mõistma ajakirjanike ja meediatöötajate vastu suunatud vägivalda.Nimelt hukkus mullu tööpostil 102 ajakirjanikku ehk keskmiselt kaks nädalas. Paraku jäävad need kuriteod sageli lahendamata ja süüdlased karistamata. Nii on aastatel 2006–2016 toimunud ajakirjanike mõrvadest suudetud lahendada vaid 10%.

Kõige ohtlikumad riigid olid 2016. aastal ajakirjanikele Afganistan ja Mehhiko. Mõlemas kaotas elu 13 suleseppa. Järgnesid Iraak üheksa ja ja Süüria kaheksa mõrvatuga. UNESCO toob välja, et mullu tapetud 102 ajakirjanikust tegeles lõviosa kohalike probleemidega. Umbes pooled mõrvadest toimusid riikides, kus pole sõda. Samuti märgib UNESCO, et mõrvatud naisajakirjanike osakaal on suurenenud. Kui 2006. aastal oli iga 20 mõrvatud ajakirjanik naine, siis 2016. aastal juba iga kümnes.

Rahvusvaheliselt pälvis viimati suurt tähelepanu valitsuskriitilise ajakirjaniku Daphne Caruana Galizia tapmine Euroopa Liidu liikmesriigis Maltal. Tema autos õhiti 16. oktoobril pomm. Malta valitsus lubas maksta miljon eurot mõrvarini viiva info eest. Samuti tõotas ta, et teeb kõik võimaliku mõrva lahendamiseks ja selle eest vastutavate inimeste kohtu ette toomiseks. Daphne Garuana Galizia tapmine ei kajastu veel UNESCO värskes statistikas.

Daphne Caruana Galizia (26.08.1964 – 16.10. 2017). (Reuters / Scanpix)

ÜRO valis ajakirjanikevastase vägivalla lõpetamise päevaks 2. novembri ja seda kahe Prantsuse ajakirjaniku, Ghislaine Dupont’i ja Claude Verlon’i mälestuseks, kes mõrvati sel kuupäeval 2013. aastal Lääne-Aafrikas Malis. Kurjategijaid ei tabatudki.