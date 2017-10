Tänavu on 29. oktoobri seisuga üle Vahemere tulnud Euroopasse 149 785 migranti, teatas teisipäeval Genfis rahvusvaheline migratsiooniorganisatsioon (IOM).

Eelmisest raportist möödunud nelja päevaga lisandus 626 tulijat. Enim – 111 302 – on tänavu pidanud migrante vastu võtma Itaalia. Oktoobris saabus sinna 5889 parema elu otsijat. Kreekasse on tänavu jõudnud 23 590 migranti. Surma on ohtlikul mereteel tänavu saanud 2826 inimest. Eelmisel aastal jõudis 29. oktoobri seisuga üle Vahemere Euroopasse 334 914 sisserändajat.