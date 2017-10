Hispaania keskvalitsuse poolt ametist tagandatud Kataloonia president Carles Puigdemont (pildil) rõhutas teisipäeval Brüsselis antud pressikonverentsil, et peab end endiselt Kataloonia seaduslikuks presidendiks.

Carles Puigdemont ütles, et tuli Brüsselisse, sest see on Euroopa Liidu pealinn. Ta lisas, et pöördub tagasi Katalooniasse siis, kui Hispaania valitsus annab talle teatud turvagarantiid.

Carles Puigdemont Brüsselis pressikonverentsil. (Reuters / Scanpix)

Teatavasti süüdistab Hispaania peaprokuratuur Kataloonia iseseisvuse väljakuulutamise taga olevat Carles Puigdemont'i mässus ning teda ähvardab süüdimõistmisel kuni 30 aastat vangistust. Samuti tühistas Hispaania konstitutsioonikohus teisipäeval Kataloonia iseseisvusdeklaratsiooni. Carles Puigdemont rõhutas, et iseseisvuslased on valmis osalema 21. detsembril toimuvatel valimistel.