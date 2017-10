Kommenteerides tänast politsei käitumist noaründaja peatamisel Vabaduse väljakul, ütles Põhja prefekt Kristjan Jaani, et külmrelvarünnaku puhul näeb politsei väljaõpe vastumeetmena tulirelva.

"Meie väljaõppe sisu on täna selline, et kui rünnatakse lühikese distantsi pealt külmrelvaga, siis vastumeede on tulirelv. Politsei lahendab sellised olukorrad, kus on oht talle või kõrvalseisjale, väga resoluutselt," rääkis Jaani pressikonverentsil.

Ta kinnitas ka, et alati kui politseiametnikud kasutavad tulirelva, analüüsitakse see olukord pärast politseis läbi. "Puhtalt turvataktikalistel kaalutlustel, alati on nendest sündmustest midagi õppida. See käib iga sündmuse juurde, kus politseinik kasutab tulirelva, kasvõi hoiatuslaskudeks, siis me alati teeme selle endale detalidena selgeks."

Täna kella 11.10 ajal sai häirekeskus teate, et Tallinnas Harju tänaval kõnnib mees, kellel on käes kaks nuga. Sündmusele reageerinud politseinike korraldustele mees ei allunud. Politseinik kasutas mehe peatamiseks teenistusrelva ning sooritas esmalt hoiatuslasud ning seejärel lasu mehe pihta.

Mees sai raskelt vigastada ning viidi haiglasse, kus ta kella 12 ajal suri.