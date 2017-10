Pikemat aega Londonis elanud soojamaa mees on siinse kõleda kliimaga hästi kursis, sest restoraniäri alustas ta juba mõnda aega tagasi Riias. „Seal on mul kaks populaarset India restorani, detsembris avan ka kolmanda,“ ütleb Dal. „Kuigi Tallinn on fantastiline ja ilus linn, on siinne kliima tõepoolest sügisel halvem kui Londonis.“ Sestap viibibki ta praegu Tallinnas vaid mõni päev kuus: „Põhiliselt käin kaupa toomas ja restorani käivitamisel silma peal hoidmas.“

“Eestlased joovad külmal ajal glögi, indiapärane soojendav jook on aga must tee, kuhu on lisatud ingverit, kardemoni, nelki, kaneeli, natuke piima ja suhkrut või mett,“ ütleb mõni kuu tagasi Tallinnas India restorani Mint Leaf avanud Dal Singh.

Kõik Mint Leafi kokad on pärit Indiast. „Kuigi seal on nad tõeliselt hinnatud tippkokad, kes on töötanud mitmes nelja- ja viietärnihotellis, on neil Eestiga harjumine võtnud omajagu aega ja vaeva,“ räägib Dal. „Peale selle, et poisid kannavad siin mitut kihti termorõivaid, olen tähele pannud, et ka nende toidulaud on muutunud palju rammusamaks. Süüakse palju liha ja tugevaid kastmeid.“

Aastaajad ei mõjuta ainult eestlaste toidulauda: ka Indias vahelduvad toiduained vastavalt hooajale ja suvisel ajal eelistatakse sealgi köögi- ja puuvilju.

„Varakevadel ja sügisel lisatakse toitudesse tihti mett, et organismi muutusteks ette valmistada. Vihmastel aegadel aga püütakse vältida külmi ja soolaseid toite. Isegi kui tehakse salatit, siis pigem sooja,“ selgitab Dal, kelle sõnul usutakse Indias, et toit hoiabki sööja terve ja nooruslikuna. „Näiteks parimad bakterisurmajad on sibul, küüslauk, pune ja vürtspipar.*“

India köögist rääkides ei saa üle ega ümber kolmest roast: Tikka Masala kana, India võikana ja Tandoori ahjus küpsetatud kana või krevetid. Gurmaani ja restoranipidaja isiklik lemmik on Chiken Dharee ehk väga aeglaselt hautatud kanatükid ning rikkalik Makhani kaste. Tegemist on tomatipõhise kastmega, kuhu on lisatud võid, paprikapulbrit, garam masalat, rõõska koort jms.

Maitseainesegusid on miljoneid

Üht kolmest India köögi tuntumast roast – kana Tikka Masalat – soovitab Dal eestlastel kindlasti ka ise kodus teha. See on tõeline kaks-ühes-toit, mis aitab viiruste vastu võidelda ja samas sobib hästi ka esmatutvuseks India köögiga.

KAKS ÜHES ROOG. Kana Tikka Masala sobib nii esmatutvuseks India köögiga kui ka võitlemiseks viirustega. (Marek Metslaid)

„Chiken Tikka Masala on väga edukalt ja üsna lihtsalt kodus tehtav roog. Väga oluline on kasutada värsket ja kvaliteetset võid,“ ütleb ta. Kes tahab oma kodust kokakunsti kriitilise pilguga hinnata, võiks pärast sama rooga proovida ka autentses India restoranis.

Kuigi Eestis on päris mitu India restorani, tundub loo autorile, et sealne köök on meil teenimatult tahaplaanile jäänud. Taimetoitlased tõenäoliselt tunnevad seda hästi, aga omnivoorid on oma pilgud pigem Tai poole pööranud.

AVASTAMISRÕÕMU JAGUB: Maitseainesegusid, mis roogadele uue põneva nüansi annavad, on miljoneid," kinnitab Dal Singh. (Marek Metslaid)

„Tai köök on tõepoolest trendikas, aga tõenäoliselt on see ainult aja küsimus, et inimesed üha enam ka India köögist huvituvad,“ usub Dal. “Maailm on avatud, inimesed reisivad rohkem ning tahavad ja julgevad ka uusi maitseid katsetada. India köögi puhul ongi võimalik lõputult katsetada, sest erinevaid maitseainesegusid, mis roogadele uue põneva nüansi annavad, on miljoneid,“ kinnitab Dal ja lisab, et alati ei pea selleks isegi kaugele sõitma.