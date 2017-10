Tegu on maailmas väga populaarse poosiga, sest toob meie organismile palju kasu. Seda eriti skeleti ja lihaskonnale.

Tegu on Indiast pärit poosiga, kus jalad asetatakse südamest kõrgemale, kirjutab Go Fit Stary Fit.

Kas oled kunagi kuulnud, et millist kasu saad sellest, kui kasvõi korra päevas oma jalad seina peale üles tõstad? Kõlab uskumatult lihtsalt, kuid sa pead vaid jalad südamest kõrgemale tõstma. Tulemused on üllatavad!

Miks see on hea jalad seinale üles tõsta?

1. See poos pakub kehale lõõgastust

Lama põrandal ja tõsta jalad seinale üles. See asend aitab jalgadel ja vöökohal lõõgastuda. Hoia seda asendit mitu minutit ja sa tunned, kuidas su keha lõõgastub. Sa rahustad end ja parandad selles poosis ka oma tuju. See poos on sobilik ka mediteerimiseks.

2. Parandab vereringet

See poos parandab su ülakeha vereringet. Kui võtad selle poosi igal hommikul, siis suurendad verevoolu ülakehas ja oled terve päeva energilisem.

3. See aitab sul traumadest kiiremini paraneda ja lõõgastuda pärast rasket trenni

Sellisel juhul tuleks seda teha mitmel korral päevas.

4. See positsioon aitab kaelalihastel puhata ja pingetest vabaneda

Kui sul on kaelavigastus või seljavigastus, siis tasuks oma arstiga nõu pidada.

5. Tugevdab meie kerelihaseid