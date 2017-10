Kurikuulsal EAS-i Malaisia reisil, mis on tähelepanu saanud eelkõige ahistamisskandaali tõttu, avas Taavi Rõivas Malaisias Eesti firma TransferFriend büroo. Omapäraseks teeb asja see, et firma on aastaid kasutanud variaadressi ning kohalikud nimetavad seda petuskeemiks.

TransferFriend märgib oma kodulehel, et nad aitavad odavalt raha ühest riigist teise kanda. Põhimõtteliselt teevad nad sama, mida TransferWise – on ju ka nimed äärmiselt sarnased. Ja ehkki nad ise ütlevad, et üks nende peakorteritest on ka Eestis, siis Eesti äriregistris neid tegelikult pole. TransferFriendi kodulehel on firma kontaktaadressiks Ilham Tower. See maailmakuulsa arhitekti Norman Fosteri büroo loodud pilvelõhkuja on Kuala Lumpuri kõige kõrgema rendihinnaga büroohoone, mis valmis kaks aastat tagasi.