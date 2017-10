President Kersti Kaljulaid on tänasest riigivisiidil Gruusias. Kohtumisel Gruusia presidendi Giorgi Margvelashviliga kinnitas meie riigipea jätkuvat toetust Gruusia territoriaalsele terviklikkusele ning püüdlustele läheneda Euroopa Liidule ja NATOle.

„Eesti on alati toetanud Gruusia Euroopa Liidu ja NATO-suunalis püüdlusi ning teeme seda ka edaspidi. Meie ajaloos on palju ühist ning meie kohus on seista selle eest, et buss nimega Euroopa Liit ei sulgeks uksi ega sõidaks minema, jättes teised maha. Selle eelduseks on riikide endi soov ja valmisolek muutuda ja areneda. Tingimustest, kus viiendik riiki on okupeeritud, on seda muidugi veelgi keerulisem teha, kuid Gruusia jätkab liikumist demokraatlike vabaduste ja väärtuste teel,“ ütles president Kaljulaid pärast kohtumist Gruusia kolleegiga.

Riigipea rõhutas ka rahvusvahelise avalikkuse toe vajalikkust Gruusia territoriaalse terviklikkuse tunnustamisel: „Üheksa aastat tagasi Gruusias ning kolme aasta eest Ukrainas ei pandud kaalule mitte vaid nende kahe riigi saatust, vaid rünnati väärtuspõhist julgeolekuarhitektuuri kui sellist. Me ei tohi seda unustada, rahvusvaheline avalikkus ei tohi väsida ega võtta seda paratamatusena. Gruusia lootus ei kustu ning olen kindel, et ühel päeval avaneb Gruusia võimaluste aken.“ Kaks riigipead allkirjastasid ka ühisdeklaratsiooni.

Riigivisiit jätkub täna kohtumisega Gruusia katoliikos-patriarh Ilia II-ga. Homme kohtub riigipea Gruusia peaministri ning parlamendi esimehega, külastab naiste varjupaika ning arenguprogrammi projekte. Lisaks külastab riigipea kahte Eesti investeeringutel põhinevat kinnisvaraarendust.

President viibib koos hr Georgi-Rene Maksimovskiga tänasest neljapäevani Gruusia riigivisiidil. Delegatsiooni kuuluvad ka majandus- ja taristuminister Kadri Simson, kultuuriminister Indrek Saar, Riigikogu liikmed Kalle Palling ja Marko Mihkelson ning Kaitseväe juhataja knd Riho Terras. Riigipead saadab ka 33-liikmeline äridelegatsioon.