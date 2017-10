Pealtnägijate sõnul tegutses tegutses Tallinna südalinnas nugadega ringi liikunud mees sihitult ega paistnud mõistvat, mida ta täpselt teeb.

Raekoja platsi vahetus läheduses töötav Birgit rääkis, et nägi noaga meest päris lähedalt. Ta näitas käega Vabaduse väljaku poole, kust mees liikus Raekoja platsi poole. „Tal olid lühikesed, sellised kolmveerandpikkuses püksid ja ta oli paljajalu. Ka näkku oli midagi joonistatud ja siis nägin neid nugasid. Üks nuga oli tal tagataskus ja suur nuga oli käes.“

Birgiti sõnul suundus mees Raekoja platsi poole ja hakkas seejärel tagasi Vabaduse väljaku poole kõndima. Naine ei näinud, et noaga mees oleks kedagi ähvardanud.

Raekoja platsil töötav Markus märkas meest siis, kui too platsil sihitult edasi-tagasi liikus. „Ühel hetkel ütlesin tööklaaslastele, et helistame politseisse. Siis hakkas mees Vabaduse väljaku poole liikuma. Tal ei olnud mingit kindlat sihti, lihtsalt käis ringi,“ rääkis Markus ning lisas, et nugadega mehe olek oli tavapäratu. „Ta oli paljajalu, kaks nuga käes, üks suurem kui teine. Kõndides hoidis ta nuge enda kõrval. Ta nagu mõtles millegi üle. Sel hetkel, kui ta Raekoja platsi keskel oli, tegid inimesed grupipilti ning oli võimalus, et ta oleks võinud neid rünnata.“