16 märki, et oled leidnud selle õige:

Kui kohtad kedagi, kellega sul on justkui midagi erilist ja tugevat, midagi hingelist, siis tasub portaal Your Tango väitel kaaluda - äkki oledki leidnud oma hingesugulase!

Hingesugulase leidmine on paljude inimeste jaoks prioriteet. Sa ei pruugi seda õiget ära tunda ainult ühes inimeses, kuid vajad seda üht, kes jääks sinu kõrvale.

2. Te suhtlete teineteisega ausalt ja vabalt

3. Kahekesi loote justkui oma maailma

4. Kõik teie suhtes on intensiivne

5. Te tunnete, et oleksite teineteist justkui terve igaviku juba tundnud

6. Teil on see õige „klikk“, mida on sõnadega võimatu kirjeldada

7. Te armastate üksteise ebatäiuslikkust

8. Te ei kujuta elu ilma temata ette

9. Tundub, et olete kahekesi terve maailma vastu

10. Teil on telepaatiline side

11. Vaatad silma ja taipad, et neid on midagi tuttavat, omast

12. Tegu on inspireeriva inimesega

13. Alati aus

14. te jagate omavahel sügavaid ja filosoofilisi vestluseid

15. Te soovite jagada elukogemusi ja õppetunde